Auto prallte gegen Tunnelwand: Zwei Verletzte im Zillertal

Strass im Zillertal – Zwei Italiener wurden in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Zillertalbundesstraße verletzt. Kurz nachdem der 47-jährige Autolenker das Tunnelnordportal des Brettfalltunnels passiert hatte, beschleunigte er sein Fahrzeug. "Aufgrund der hohen Leistung des Pkw brach auf der leicht nassen Fahrbahn das Heck aus und das Auto touchierte in Folge mehrmals die seitlichen Tunnelwände. Nach etwa 200 Meter prallte das Fahrzeug schließlich annähernd frontal in die rechte Tunnelwand", teilte die Polizei mit.