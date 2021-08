Mann soll in Klosterneuburg mehrfach auf Frau eingestochen haben

Klosterneuburg – Mehrfach soll ein Mann am Samstagabend nach einem Streit in Kierling in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) auf seine Frau eingestochen haben. Die 65-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie ist außer Lebensgefahr, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager Sonntagmittag. Als Tatverdächtiger wurde der 62-jährige Ehemann des Opfers festgenommen. Er war geständig.