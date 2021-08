Formel 1 live! Regen-Verzögerung in Spa, Erster Startversuch abgebrochen

Spa-Francorchamps – Anhaltend starker Regen hat am Sonntag beim Formel-1-Grand-Prix von Belgien für Verzögerungen gesorgt. Der Rennstart in Spa wurde vorerst um fast eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Nach zwei Runden hinter dem Safety Car wurde das Startprozedere abgebrochen, für die Piloten ging es zurück an die Box. „Es ist nicht so schlimm, aber okay", sagte Red-Bull-Pilot Max Verstappen am Funk. Teamkollege Sergio Perez hatte sich zuvor bereits in die Streckenbegrenzung verabschiedet.