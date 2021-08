Vier Inder sollen Neunjährige vergewaltigt und getötet haben

Neu-Delhi – In Indien sind ein Priester und drei weitere Männer offiziell der Gruppenvergewaltigung und des Mordes einer Neunjährigen beschuldigt worden. Das einer niedrigeren Kaste angehörende Mädchen habe an einem Krematorium Wasser holen wollen, als die vier Männer sie überfallen hätten, teilte die Polizei mit. Den vier Männern, die sich seit Anfang August in Untersuchungshaft befinden, droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe.

Nach Angaben der Mutter des Opfers sollen der Priester und drei Angestellte des Krematoriums ihr gesagt haben, das Kind sei durch einen Stromschlag gestorben. Wenn sie den Fall der Polizei melde, würden Ärzte dem Kind Organe entnehmen und diese verkaufen. Daraufhin wurde die Leiche des Kindes verbrannt, bis Anrainer einschritten und die Überreste des Leichnams aus dem Feuer zogen.

Eine Anklageschrift der Polizei in Neu Delhi beinhalte „wissenschaftliche, technische und weitere Beweise" für die Schuld der Männer, wie die indische Regierung am Samstagabend mitteilte. Die Regierung hatte eigenen Angaben zufolge Druck ausgeübt, um das Verbrechen möglichst schnell aufzuklären. Dies sei Teil der "Null-Toleranz-Politik" gegenüber sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Indien.