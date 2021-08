Außenseiter Eiking weiter Vuelta-Leader: Majka Tagessieger

„Von Anfang an war das Rennen Vollgas. Während des Tages hat Intermarche das Tempo gut kontrolliert und meine Teamkollegen haben mich gut unterstützt“, erläuterte Großschartner via Aussendung. „Ich habe mich heute ziemlich gut gefühlt, aber war auch wie die anderen ein bisschen müde, und so freue ich mich auf den Ruhetag.“

Nach dem Ruhetag am Montag wird die Spanien-Rundfahrt 2021 am Dienstag mit dem 16. Teilstück von Laredo nach Santa Cruz de Bezana fortgesetzt. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela. (APA)