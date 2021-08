Motorradfahrer bei Sturz in Thal schwer verletzt

Thal, Haiming – Ein 38-jährigiger Mann ist am Sonntag bei einem Sturz mit seinem Motorrad in Osttirol schwer verletzt worden. Der Deutsche war mit Kollegen auf dem Weg nach Italien, als er in Thal die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In einer leichten Linkskurve touchierte der Biker die Leitschiene, kam zu Sturz und schlitterte rund zehn Meter auf der Fahrbahn weiter. Seine Kollegen leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.