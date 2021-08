Auto kam von A12 ab: Familie bei Unfall in Pettnau verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der Wagen prallte an gegen mehrere Bäume und Sträucher und kam schließlich auf der Böschung zum Stillstand. Die Insassen wurden von der Feuerwehr Zirl geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkotest verlief negativ. (TT.com)