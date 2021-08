Schwerer Unfall in Kramsach forderte vier Verletzte

Kramsach – Ein schwerer Unfall hat am Sonntagnachmittag in Kramsach vier Verletzte gefordert. Ein 23-Jähriger fuhr kurz vor 15 Uhr von der A12 über die Autobahnabfahrt in Kramsach zur L47 und wollte weiter nach Brixlegg fahren. Eine 38-Jährige fuhr mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung.