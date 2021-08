Sohn schweigt nach tödlichem Streit in Wörgl

Wörgl – Warum wurde der 52-jährige Einheimische am Samstagmorgen getötet? Und wie kam er ums Leben? Nach dem Gewaltverbrechen in der Südtiroler Siedlung in Wörgl waren am Sonntag noch einige Fragen offen. Die wichtigste Frage – jene nach dem Täter – dürfte aber bereits schon kurz nach der Tat geklärt worden sein: Wie berichtet, haben Polizeibeamte am Samstagmorgen den 29-jährigen Sohn des Opfers festgenommen. Der Mann war alkoholisiert und konnte daher zunächst nicht einvernommen werden. Das haben die Ermittler des Landeskriminalamtes am Sonntag nachgeholt. Antworten blieb der Mordverdächtige allerdings schuldig.