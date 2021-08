Ein Käfig mit Aussicht, aber ohne Ausgang

Innsbruck – Häuser sind das Lieblingsthema des Tiroler Bildhauers Christoph Raitmayr. Warum das so ist, kann sich der 44-jährige Gironcoli-Schüler selbst nicht erklären. Hausiges inspiriere ihn allerdings zu immer neuen Formfindungen, die mit dem existenziellen Sinn von Behaust- oder Nicht-Behaustsein nichts zu tun hätten, meint der Künstler jedenfalls. Um letztlich doch sehr viel über ihren Erschaffer zu verraten. Indem sich Raitmayr hier fein säuberlich aus leichten Kartonen eine Parallelwelt baut, in die er sich mental zurückziehen kann. Um aus den zahllosen Fenstern hinauszulugen, während ein Hineinschauen unmöglich ist. Die Basis dieser Objekte ist oft labil, skurril gekippt, ohne umzufallen, scheinen die Prinzipien des Statischen hier doch ganz offensichtlich alternativen Gesetzmäßigkeiten zu unterliegen.

Dass Raitmayr systematische Ordnungen mag, ist an den Objekten, die er im artdepot wie kleine Inseln positioniert, unübersehbar. Wenn er raffiniert mit Teilungen und Seriellem spielt, etwa in einem Objekt, das bei raschem Hinschauen wie ein Zauberwürfel daherkommt, in Wirklichkeit aber aus unzähligen kleinen Modulen zu einem utopisch anmutenden Architekturalbtraum gepuzzelt ist.