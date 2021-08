14-Jähriger kletterte in Deutschland auf Zug und starb an Stromschlag

Troisdorf – Ein 14-Jähriger ist in Troisdorf im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen auf einen Güterwaggon geklettert und hat einen tödlichen Stromschlag erlitten. Er habe am Sonntagnachmittag im Bahnhof eine Oberleitung berührt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein weiterer zwölfjähriger Bursche war Zeuge und alarmierte die Einsatzkräfte. Er erlitt einen Schock.