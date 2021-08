"Westen zur Rolle des Beobachters verurteilt": Presse zu Afghanistan

Kabul – Über die Rolle der USA in Afghanistan und über mögliche Perspektiven nach der Machtübernahme der Taliban schreiben Zeitungen am Montag:

"Die Versuchung, die Grenzen völlig abzuschirmen, ist inzwischen mehr als das: In Ländern wie Griechenland werden bereits Zäune hochgezogen. Das ist aber nicht das einzige, was derzeit wächst. Auch ein Egoismus, der mit der besten europäischen Tradition unvereinbar ist, nimmt zu. (Der französische Präsident) Emmanuel Macron hat eine frühe und sehr besorgniserregende Einschätzung abgegeben und die Flüchtlinge als Bedrohung bezeichnet. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz war noch egoistischer und radikaler: In seinem Land gebe es für niemanden mehr Platz, behauptete er. Angela Merkel zeigte sich dagegen bereit, den Mitarbeitern der internationalen Truppen und Organisationen Asyl zu gewähren. Das ist der Anfang des korrekten Weges. Die EU kann und darf nicht ganze Familien im Stich lassen, die aus Afghanistan fliehen, weil sie jahrelang den Aufbau eines Systems von Werten, Rechten und Freiheiten nach westlichen Standards unterstützt haben."

Wie aus einem Leitfaden für die Beantragung westlicher Hilfsgelder klang der Satz, den der Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid an einer ersten Pressekonferenz nach der Machtübernahme sagte: 'Wir wollen auch, dass Frauen arbeiten: Bei der Polizei, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen, wir brauchen die Frauen dort, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft.'

Es ist nicht auszuschließen, dass Bidens Regierung im Jähzorn in Afghanistan zuschlägt. Doch weil Vorstellungen sowohl über Ziel als auch über Mittel fehlen, würde ein solcher Angriff die USA in einem Krieg nicht zum Sieg bringen.

"Für die weitere Entwicklung der Sicherheitslage in Afghanistan wird entscheidend sein, ob die Taliban die Terroristen auf ihrem Gebiet langfristig in Schach halten können. Der Westen ist zur Rolle des Beobachters verurteilt. Falls das Land nicht zu einer Basis für den internationalen Terrorismus werden sollte, wird niemand eine neuerliche Militärintervention wagen. Zudem haben unsere Fehler und Fehleinschätzungen dazu geführt, dass den Taliban ein riesiges Arsenal an moderner Ausrüstung in die Hände gefallen ist. Wer würde den Kampf mit einem Gegner aufnehmen wollen, der über Militärtechnik auf vergleichbarem Niveau verfügt?"