Auto prallte in Kals frontal gegen Bus: 20-Jähriger tödlich verletzt

Kals am Großglockner – Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus ist am Montagvormittag in Kals in Osttirol ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Der junge Rumäne fuhr bei einem 22-jährigen Landsmann auf der Rückbank im Auto mit, als dieses auf der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet. Der 49-jährige Beifahrer wurde schwer, der Lenker unbestimmten Grades verletzt. Alle drei Rumänen waren zum Arbeiten in Österreich.