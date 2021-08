Kirchen im Visier: Diebe versuchten in drei Orten Opferstöcke aufzubrechen

Eben am Achensee, Kund, Radfeld – Vergangenen Freitag und Samstag suchten sich Einbrecher ein eher ungewöhnliches Ziel aus. In gleich drei Ortschaften wurden Diebstähle an Opferstöcken versucht bzw. begangen. Dabei hatten die Täter das Glück nicht auf ihrer Seite: In einer der Kirchen gelang den Tätern das Aufbrechen nicht und in einer anderen waren die Opferstöcke leer. In lediglich einer Kirche gelang es ihnen einen kleinen Geldbetrag zu stehlen. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus.

Zwischen Freitag 10 Uhr und Samstag 12.45 Uhr wurde ein Opferstock in der Pfarrkirche Radfeld aufgebrochen und ein geringer Geldbetrag entwendet, heißt es von Seiten der Polizei. Zwischen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr am Freitag wurde anscheinend versucht zwei Opferstöcke bzw. Kassen in der Pfarrkirche in Eben am Achensee aufzubrechen, was den Tätern aber nicht gelang. In der Pfarrkirche Kundl wurden zwei Opferstöcke zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr aufgebrochen. Dies dürfte aber eine Enttäuschung für die Täter gewesen sein, denn beide der Opferstöcke waren leer.