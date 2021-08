Sumatra-Tiger tötete Jugendlichen in Indonesien

Medan – Ein seltener Sumatra-Tiger hat in Indonesien einen Jugendlichen getötet. Der 16-Jährige habe seinen Vater am Wochenende zur Arbeit auf einer Palmölplantage begleitet, als er plötzlich von der Raubkatze angefallen worden sei, sagte Muhammad Mahfud von der örtlichen Naturschutzbehörde am Montag. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Riau in Zentral-Sumatra. „Wir haben eine Kastenfalle aufgestellt, damit der Tiger umgesiedelt werden kann“, sagte Mahfud.