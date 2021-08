Paar beim Wandern in Grinzens von Schnee überrascht: Bergrettung rückte aus

Grinzens – Dichtes Schneetreiben setzte der Wanderung eines Urlauberpaares am Montag in Grinzens ein jähes Ende. Die beiden Amerikaner waren gemeinsam mit ihrem Hund unterwegs, als sie auf dem Weg von der Starkenberger Hütte zur Kemater Alm am Seejöchl (2650m) plötzlich nicht mehr weiterkamen. Sie verloren die Orientierung und gerieten in alpines Gelände.