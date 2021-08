RHI bringt es in Hochfilzen auf Schiene

Hochfilzen – Standesgemäß mit der Lok kamen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe, RHI-Magnesita-CEO Stefan Borgas sowie Werksleiter Christoph Stock auf dem Werksgelände der RHI Magnesita in Hochfilzen an, um den neuen Bahn-Container-Terminal offiziell in Betrieb zu nehmen.

RHI Magnesita hat bereits rund 40 Millionen Euro in den Standort Hochfilzen investiert – die größte Investition, die das Unternehmen in den letzten 30 Jahren in Österreich getätigt hat. Damit wurde u. a. der „Simone“-Förderstollen finanziert, in dem rund 200.000 Tonnen Rohmaterial zum Werk und auf die Bahn in Hochfilzen transportiert werden, heißt es seitens des Unternehmens. Werksleiter Christoph Stock bezeichnet Hochfilzen als einen der weltweit wichtigsten Standorte von RHI Magnesita.