Wohnwagen fing in Walchsee Feuer, Besitzerin rettete schlafende Tochter

Walchsee – Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagabend auf einem Campingplatz in Walchsee. Wie die Polizei berichtet, geriet ein dort abgestellter Wohnwagen gegen 21.30 in Brand. Die Besitzerin hielt sich gerade nicht darin auf, doch ihre neun Monate alte Tochter schlief im Innenbereich. Als Rauch aufstieg, brachte die 30-Jährige sofort das Baby in Sicherheit. Ein zu Hilfe eilender Passant setzte den Notruf ab.