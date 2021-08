Tiroler Journalismusakademie: Junge Talente in den Startlöchern

Innsbruck – Am Montag war es wieder so weit: Die Tiroler Journalismusakademie begrüßte elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum heurigen Lehrgang. Pandemie-bedingt wird der Kurs heuer unter Einhaltung der 3-G-Regel abgehalten. Sowohl Lehrende als auch Teilnehmende müssen also geimpft, getestet oder genesen sein.

Dem Spaß am Lernen dürfte das keinen Abbruch tun. In rund 50 Halbtagsmodulen erhalten die Nachwuchsjournalisten Rüstzeug für den Start in den Berufsalltag. Dabei geht es etwa um journalistisches Formulieren, Nachrichtenwertung und Recherche. Die Teilnehmenden werden zu Medienrecht sowie Medienethik geschult und können ihr Talent in Darstellungsformen wie Nachricht, Analyse, Kommentar oder Reportage beweisen. Mehr als 30 erfahrene Unterrichtende, darunter Journalisten, aber auch Fachexperten, begleiten die jungen Nachwuchsjournalisten während des Grundlehrgangs. Den Abschluss bilden Praktika für die Besten des Grundlehrgangs in verschiedenen Tiroler Redaktionen.