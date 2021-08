Autonomes Fahren bleibt noch länger in der Garage

Gleichzeitig befinde sich die Elektromobilität in Europa weiter auf der Überholspur, was auch durch starke staatliche Anreize sowie rechtliche Vorgaben vorangetrieben werde. Bis 2025 soll der E-Anteil an Neuwagenverkäufen bereits 27 % betragen – noch vor China (19%) und den USA (6 %). Dabei könnte allerdings die Geschwindigkeit beim Aufbau der Ladeinfrastruktur bald zu einem Wachstumshindernis werden. Ein weiterer Aspekt der mobilen Zukunft seien Lösungen abseits des Besitzes eines Fahrzeugs. So genannte Auto-Abonnements oder flexible Mietoptionen könnten laut dem Bericht bis 2025 10 % der gesamten zurückgelegten Kilometer pro Person ausmachen.

Um den gesteigerten Mobilitätsansprüchen der Nutzerinnen und Nutzer auch in Zukunft gerecht zu werden, müssen, so die Studienautoren, für integrierte Verkehrskonzepte große Datenmengen erhoben und miteinander vernetzt werden. „Komplexe Daten-Architekturen sollten in ihrer Entwicklung die Anforderungen der verschiedenen Stakeholder in den Vordergrund stellen und dürfen gerade mit Blick auf die Verbraucherakzeptanz Aspekte wie Sicherheit und Privatsphäre keinesfalls außer Acht lassen“, so Jonas Seyfferth, Director bei Strategy & Deutschland. (TT)