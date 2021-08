Anri Sala in Bregenz: Kratzen, wo es nicht juckt

Um Transformation einer anderen Art geht es aber auch in der Installation „All of a Tremble“, in der anhand einer historischen Walze die Formbarkeit von Materie mit der Materialität von Tönen rätselhaft in Beziehung gesetzt wird. Einfacher macht es Sala dem Besucher mit seiner knapp zehnminütigen Videoinstallation „If and Only If“ ein Geschoß höher. Wo man fasziniert beobachtet, wie eine Weinbergschnecke unbeirrt in ihrem Tempo den Bogen einer Bratsche während des Spiels von Strawinskys „Elegie für Viola Solo“ bekriecht. Zelebriert als schräger Pas de deux zweier sehr ungleicher, die „normale“ musikalische Aufführungspraxis reizvoll auf den Haufen werfender Partner.