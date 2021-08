20 Jahre US-Einsatz in Afghanistan: Eine Chronologie

Der Flughafen in Kabul am 31. August nach Abzug der US-Truppen.

📅 11. September 2001: Ausgelöst wird die US-Invasion in Afghanistan durch die Anschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Diese werden von der militanten Al-Kaida-Gruppe unter der Führung von Osama bin Laden geplant und verübt. Bin Laden hält sich zu diesem Zeitpunkt in Afghanistan unter dem Schutz der Taliban-Regierung auf.