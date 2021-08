Tier ausgewichen: 19-Jähriger bei Unfall in Jungholz leicht verletzt

Jungholz – Mit leichten Verletzungen kam ein 19-jähriger Autolenker bei einem Unfall am Montagabend in Jungholz davon, berichtet die Polizei. Gegen 19.30 Uhr war der Deutsche auf der regennassen Fahrbahn unterwegs. Als er in einer Steigung beschleunigte, sprang laut eigenen Angaben ein Tier auf die Fahrbahn. Beim Ausweichen kam der Wagen von der Fahrbahn ab und rutschte rechts die Böschung hinunter.