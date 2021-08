Königspinguin-Familie im Tiergarten Schönbrunn bekam Nachwuchs

Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei den Königspinguinen. Geschlüpft ist das Kleine bereits am 26. Juli. Mittlerweile ist das Jungtier schon über 20 Zentimeter groß. © APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL ZUPANC

Wien – Abermals kann sich der Tiergarten Schönbrunn über Nachwuchs freuen: Am 26. Juli ist ein Baby-Königspinguin geschlüpft. Bis jetzt hielt sich das Kleine in der weichen Bauchfalte seiner Eltern gut versteckt. "Königspinguine brüten ihr Ei stehend in einer Bauchfalte aus. Hier halten sie auch das Küken in den ersten Wochen warm. Mittlerweile ist das Jungtier aber schon über 20 Zentimeter groß", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Küken wird von beiden Elternteilen aufgezogen

Die Aufzucht übernehmen bei den Königspinguinen beide Elternteile. Abwechselnd füttern sie das Kleine mit vorverdautem Fisch-Brei. Die Pinguine im Zoo sind wichtige Botschafter für ihre Artgenossen in freier Wildbahn, denen Klimawandel und Umweltverschmutzung zu schaffen machen.

📽️ Video | Das neue Königspinguin-Küken in Schönbrunn Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Artenschutztage im Tiergarten Schönbrunn

Was der Tiergarten Schönbrunn für den Schutz bedrohter Arten macht und wie jeder Besucher einen Beitrag leisten kann, erfährt man bei den Artenschutztagen, die von Freitag bis Sonntag stattfinden. Dabei stellen 21 Natur- und Artenschutzorganisationen ihre Arbeit vor. Das Programm richtet sich vor allem an Familien, "denn Kinder sind die Artenschützer von morgen", wie es in der Aussendung hieß.