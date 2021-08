Schwulenaktivisten getötet: Todesstrafe für Islamisten in Bangladesch

Dhaka – Ein Gericht in Bangladesch hat sechs Islamisten für den Mord an zwei Aktivisten, die sich für die Rechte Homosexueller einsetzten, zum Tod verurteilt. Die Anhänger der in dem mehrheitlich muslimischen Land verbotenen islamistischen Gruppe Ansar al-Islam hätten die Aktivisten im April 2016 in ihrer Wohnung zu Tode gehackt, sagte Anklagevertreter Golam Sarwar Khan Zakir am Dienstag. Zwei der verurteilten Islamisten - darunter ein Ex-Armeeoffizier - seien noch auf der Flucht.