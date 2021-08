Betrügerisches Duo flog in Mayrhofen nach mehreren Vergehen auf

Mayrhofen – Gleich mehrere Delikte gehen auf das Konto eines Paares, dessen Betrüger-Tour am Montag in Mayrhofen ein Ende fand. Mehrmals hatten der Mann (26) und die Frau (24) die Zeche geprellt – zuletzt in einem Restaurant in Hintertux. Dessen Besitzer war es auch, der die beiden am Montag in einem Supermarkt wiedererkannte und die Polizei informierte.