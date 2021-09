3. Impfung in Tirol spätestens ab Oktober, Offensive zu Schulbeginn

Indessen hat die EU am Dienstag nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein wichtiges Ziel der Impfkampagne erreicht. Mittlerweile seien 70 Prozent der Erwachsenen in der Staatengemeinschaft vollständig geimpft.

Das Impftempo soll in Tirol in den Tagen vor Schulbeginn ebenfalls noch einmal erhöht werden. Das niederschwellige Impfangebot wird weiter ausgebaut. „In Kürze wird es zusätzliche dezentrale Impfangebote in Gewerbegebieten und Gemeinden geben, der genaue Ablauf wird derzeit ausgearbeitet“, betont Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP). Zudem werde es einen Impf-Schwerpunkt in Bildungseinrichtungen mit eigens koordinierten Impfmöglichkeiten zu Beginn des Schuljahres geben. Schülern und Eltern werde damit ein möglichst niederschwelliges Impfangebot zur Verfügung gestellt.

Die Auffrischungsimpfung soll spätestens im Oktober beginnen. Möglicherweise schon früher. Die Planungen dazu, so Leja, würden derzeit auf Hochtouren laufen. „Grundsätzlich steht eine Auffrischungsimpfung für alle Altersgruppen zur Verfügung, begonnen wird in Tirol bei jenen, bei denen die Impfung bereits am längsten her ist – also Gesundheitspersonal sowie BewohnerInnen von Altenwohn- und Pflegeheimen sowie Risikogruppen. Dafür werden die bereits erprobten Abläufe genutzt werden.“