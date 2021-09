Harte Machtkämpfe im TVB Innsbruck: Penz wirft das Handtuch

In einer E-Mail an TVB-Mitglieder teilte der Innsbrucker Hotelier August Penz nämlich am Montag kurz vor Mitternacht mit, dass er mit 31. August, also gestern, von seiner Funktion als langjähriger Obmann-Stellvertreter im Vorstand zurücktreten wird. Penz, selbst im TVB alles andere als unumstritten, begründet dies damit, dass ihm TVB-Obmann Karl Gostner anlässlich eines Treffens im Juli mitgeteilt habe, dass für ihn im TVB in der neuen Funktionsperiode kein Platz im Aufsichtsrat und Vorstand mehr sei.