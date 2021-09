Umleitung in Roppen: „Da haben sich wilde Szenen abgespielt“

Roppen – Der Inntalradweg von Imst nach Ötztal-Bahnhof ist in beide Richtungen gut frequentiert. Momentan stellen sich den Radfahrern zwei unüberwindbare Hindernisse in den (Radl-)Weg. Mit den Baustellen in Ötzbruck und Riedegg verbreitern die ÖBB aktuell die Bahnunterführungen. Bauzäune schützen die Baustellen vor „unbefugtem Betreten“ sowie vor Haftungsfragen bei möglichen Unfällen. Die Radfahrer werden zwar durch Hinweisschilder umgeleitet, was einigen dann aber doch als zu großer Umweg erscheint.