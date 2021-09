Zeitungsständer aufgebrochen: Osttiroler Polizei forschte jugendliche Täter aus

Lienz – Zwei Jugendliche, die im Juni ein Dutzend Zeitungsständer geplündert haben, hat nun die Osttiroler Polizei ausgeforscht. Die zwei 17-Jährigen sollen in der Nacht auf den 4. Juni in Lienz zehn und in Debant zwei Zeitungsständer gestohlen haben. Am Parkplatz Schloss Bruck wurden anschließend die Münzgeldbehältnisse aufgebrochen.