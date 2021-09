Fehlalarme zehren an Nerven der Wattener Feuerwehrler

Wattens – Am Montag war es wieder einmal so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Wattens wurde von der Leitstelle Tirol alarmiert und zu einem Wohnungsbrand geschickt – an eine der Mannschaft rund um Kommandant Martin Schrott bereits bestens bekannte Adresse. Und wie so oft in den vergangenen Monaten gab es auch diesmal nichts zu löschen. Es war die seit Mitte Februar mittlerweile 36. Alarmierung, bei der die Feuerwehrleute keinen Brand vorfanden und somit unverrichteter Dinge in die Wache zurückkehren mussten.