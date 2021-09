Spendensammler des Roten Kreuzes klopfen im Bezirk Landeck an

Landeck, Zams – Es soll immer wieder auch „Trittbrettfahrer“ und Betrüger geben, die in roten Uniformen an den Haustüren klingeln, um Spenden im Namen des Roten Kreuzes zu sammeln. „Leider können wir das nicht verhindern“, erläuterten gestern die beiden Rotkreuz-Geschäftsführer im Bezirk Landeck. „Immer wieder haben wir es dann mit Reklamationen von Spendern zu tun. Sie wollen Sicherheit, dass ihre Spende tatsächlich auch bei uns eintrifft.“

Faktum ist, dass der bezirksweite Verein Rotes Kreuz Landeck auf Spenden angewiesen ist. In der Bilanz 2020 etwa sind Spenden in Höhe von 490.000 Euro ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund habe man erstmals nach 2015 wieder eine Spendensammel- aktion vorbereitet – in Zusammenarbeit mit der auf Fundraising spezialisierten Firma HSP.

Eine ablehnende Antwort an der Haustüre werde ohne Wenn und Aber akzeptiert. Trotzdem werde an alle kontaktierten Personen ein Erste-Hilfe-Set verteilt – als Werbegeschenk. Wer spenden oder Rotkreuz-Mitglied werden will, kann seinen Beitrag per Bankeinzug oder Erlagschein bezahlen. Eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, bringe Vorteile für die ganze Familie – etwa Vergünstigungen bei Kranken- und Rückholtransporten innerhalb Österreichs, bei Erste-Hilfe-Kursen und Hubschrauber-Bergekosten.