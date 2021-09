Problemwölfe vor Entnahme: Kommission berät, vier Tiere im Visier

Ellbögen, Innsbruck – Bei den heurigen Sommergesprächen des ÖVP-Bauernbunds rückte ein Thema in den Vordergrund: die Risse durch die großen Beutegreifer Wolf und Bär. So auch am Montag in Ellbögen. Die Bauern drängen die Politik zum Handeln, Bauernbundchef und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) wies jedoch auf die strikten rechtlichen Rahmenbedingungen hin. „Mit der Änderung des Almschutz- und des Jagdgesetzes schöpft Tirol jetzt aber den gesetzlichen Rahmen voll aus.“ Wie Geisler gegenüber der TT bestätigt, wird sich das unabhängige Fachkuratorium mit fünf Experten in den nächsten Tagen mit zumindest vier „Problem-Wölfen“ beschäftigen.