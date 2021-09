Am Wochenende laufen wieder Hunderte um den Achensee

Pertisau – In die Laufschuhe und los geht’s: Am Wochenende steht nach einem Jahr Pause in Pertisau wieder der beliebte Achenseelauf am Programm. Bisher haben sich gut 700 Hobby- und Profiläufer angemeldet. Nachnennungen sind am Samstag und Sonntag vor Ort noch möglich.