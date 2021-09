Tiroler Platzgummer wurde erneut von den New York Giants verpflichtet

Die sportliche Heimat von Sandro Platzgummer heißt auch in Zukunft New York. Der Tiroler Footballer wurde von den Giants, die ihn am Dienstag nicht in ihren 53-Mann-Kader aufgenommen hatten, erneut verpflichtet und erhält einen Platz im Practice Squad. Das berichtete Puls4Sport am Mittwochabend.