Deutscher Lokführer-Streik trifft ÖBB auch im Güterverkehr

Berlin – Der Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn trifft die ÖBB nicht nur im Personen-, sondern auch im Güterverkehr. Ab 17 Uhr beginnt die dritte Streikrunde im laufenden Tarifstreit. Erneut rief die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zunächst im Güterverkehr zum Arbeitskampf auf. Die ÖBB Rail Cargo erarbeite in der Zeit der Streiks im Bedarfsfall individuelle Routen, um die Waren sicher und effizient an ihre Zielstandorte zu transportieren, so die Bundesbahnen zur APA.