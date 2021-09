Tag des Zebrastreifens: Ein oft unsicherer Schutzweg

Innsbruck – In Großstädten sind Schutzwege häufig ein gefährliches Pflaster. Autofahrer rasen oft viel zu schnell darauf zu, Fußgänger überqueren den Zebrastreifen, ohne nach links und rechts zu schauen, und Radfahrer nützen ihn verbotenerweise – ohne entsprechende Markierung muss das Rad geschoben werden – als Abkürzung. Nicht selten verfehlen die weißen Streifen daher ihr Ziel und es kommt zu Unfällen am Schutzweg. Um mehr Bewusstsein für die Bedeutung der Fahrbahnmarkierung zu schaffen, wurde in vielen Ländern daher der 1. September zum Tag des Zebrastreifens erklärt.