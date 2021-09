Miedler und Ofner meldeten für Alpencup in Wattens

Aber: Ofner war am Dienstag in Mallorca, Miedler in Como im Einsatz. Und schon heute beginnt der Champions-Bewerb. Ohne Ofner und Miedler. Ihre Erstrunden-Spiele wurden für morgen angesetzt. „Alles rechtens“, erklärt TTV-Präsident Walter Seidenbusch, „weil der Alpencup kein offizielles ÖTV-Turnier ist, dürfen sich die beiden Spitzenspieler bei zwei Turnieren in einer Woche anmelden.“