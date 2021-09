15-Jähriger wegen versuchten Mordes in Wien vor Gericht

Wien – Mit einem Burschen, der laut Anklage als 14-Jähriger einem unwesentlich älteren Bekannten ein Messer in den Hals stechen wollte, hat sich am Mittwoch das Wiener Landesgericht für Strafsachen befasst. Der Staatsanwalt warf ihm versuchten Mord vor. Das Opfer sei nur deshalb nicht lebensgefährlich verletzt worden, weil sich der Jugendliche reflexartig wegduckte. Die Klinge drang ihm daher in die rechte Schulter. Der mittlerweile 15 Jahre alte Angeklagte war nicht geständig.