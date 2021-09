Transporter krachte in Bushaltestelle: Mutter und Baby starben

Mutter und Kind warteten an einer Bushaltestelle am Straßenrand, als sie vom Kleintransporter erfasst wurden.

Würselen – Bei einem schweren Unfall an einer Bushaltestelle in Würselen bei Aachen sind eine Frau und ihr Baby getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 19 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters einen Wagen überholt. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Haltestelle, wo die Mutter mit ihrem Säugling im Kinderwagen auf einen Bus warteten.