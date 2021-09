Fahrzeug stürzte in Kaltenbach 100 Meter ab, Lenker rettete sich mit Sprung

Kaltenbach – Im letzten Moment konnte sich am Mittwoch im Zillertal ein 64-Jähriger aus seinem abstürzenden Auto retten. Der Mann hatte gegen 10.25 Uhr auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der Oberen Embergstraße in Kaltenbach wenden wollen. Dabei rutschte sein Fahrzeug über die steile Grasböschung ab. Der Einheimische sprang gerade noch rechtzeitig aus dem Wagen, bevor dieser etwa 100 Meter in den darunter liegenden Wald abstürzte und in einem Baum hängen blieb.