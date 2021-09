DTM-Pilot Auer und die Rückkehr in die alte PS-Heimat

Innsbruck – Die Corona-Pandemie hat fast alles verändert. Und auch im Motorsport-Bereich keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen. Besonders leidgeprüft dabei war das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Doch mit dem technischen Reglementwechsel (GT3) kam heuer die Wende. Vor zwei Wochen am Nürburgring standen 23 Fahrer (sieben Marken) in der Startaufstellung. Mit diesem Hoch geht es nun zurück an den Red Bull Ring, wo man zuletzt vor drei Jahren die Zelte aufschlug.