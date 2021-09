„Herzschlag-Gesetz“ in Kraft: Abtreibungen in Texas de facto verboten

Zahlreiche andere US-Staaten haben bereits ähnliche Abtreibungsgesetze beschlossen. Außergewöhnlich an jenem in Texas ist, dass es Privatpersonen ermutigt, zivilrechtlich gegen jene vorzugehen, die einer Frau bei einem Schwangerschaftsabbruch helfen.

Houston — Im US-Staat Texas ist das strikteste Abtreibungsgesetz des Landes in Kraft getreten. Das Gesetz ist als sogenanntes Herzschlag-Gesetz bekannt – die seit Mittwoch geltenden Regelungen verbieten Abtreibungen ab dem Zeitpunkt, zu dem der Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann. Das ist etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall – also ab einem Zeitpunkt, zu dem viele Frauen nicht einmal wissen, dass sie schwanger sind. Selbst im Fall einer Vergewaltigung oder bei Inzest sieht das Gesetz keine Ausnahmen vor.

Abtreibungen sind nur erlaubt, wenn die Gesundheit der Schwangeren in Gefahr ist. Nach Angaben der Bürgerrechtsgruppe ACLU werden zwischen 85 und 90 Prozent aller Abtreibungen in Texas nach der sechsten Schwangerschaftswoche vorgenommen. „Das bedeutet, dass dieses Gesetz nahezu alle Abtreibungen in dem Bundesstaat verbieten würde.“