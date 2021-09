Ex-Bayern-Star Elber im TT-Interview: „Lewandowski ist aktuell der Beste“

Legendäre Titelfeiern erlebte Giovane Elber - hier mit Olli Kahn und Michael Ballack - in seiner Bayern-Zeit zuhauf.

Nauders – Wenn Ralph Schader ruft, sind die Stars nicht fern. So auch vergangene Woche beim „Vorspiel“ für das Star-Revival (13. bis 17. Dezember) im Mein Almhof Nauders. Im Zuge dessen sprach Bayern-Legende Giovane Elber mit der TT.

Elber: Ich hatte in Brasilien eine Rinderfarm und eine Firma. Trainer wollte ich nicht werden. Sportdirektor? Nein. Wenn man aufhört, beginnt das wahre Leben, weil das Leben als Fußballer ein Traum ist. Es war auch ein Rat von Romario. Er hat nach seinem Karriereende zu mir gesagt: Schau, dass du am nächsten Tag was zu tun hast. Auf der Copacabana zu liegen und Caipirinha zu trinken, ist ein paar Tage toll, auf Dauer macht es aber keinen Spaß.