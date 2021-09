Anwalt von Britney Spears drängt auf sofortigen Abtritt des Vaters als Vormund

Rosengart wirft darin Jamie Spears vor, weiter zu versuchen, sich an seiner Tochter in Millionenhöhe zu bereichern. Als Anwalt wolle Rosengart verhindern, dass die Sängerin von ihrem Vater erpresst oder eingeschüchtert werde.

Jamie Spears hatte vor rund drei Wochen in Aussicht gestellt, zum "richtigen Zeitpunkt" zurückzutreten und auf einen "ordnungsgemäßen Übergang" zur Einsetzung eines neuen Vormunds als Bedingung für seinen Abtritt verwiesen. Rosengart zufolge zögert der 69-Jährige diesen Schritt hinaus, um sich weiter an dem Vermögen der Sängerin zu bereichern. Jamie Spears solle sofort zurücktreten, und wenn er das nicht tue, müsse ihn das Gericht bei der nächsten Anhörung suspendieren, fordert Rosengart in seinem Antrag.