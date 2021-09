Biden empfing Selenskyj: USA sagen Ukraine weitere Militärhilfe zu

Washington – Die USA bauen ihre Militärhilfe für die Ukraine aus und liefern dem Land weitere Rüstungsgüter zur Verteidigung gegen Russland. Nach einem Treffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch im Weißen Haus kündigten die Vereinigten Staaten ein neues "Sicherheits-Hilfspaket" im Umfang von 60 Millionen Dollar (50,7 Mio. Euro) an. Darin seien zusätzliche Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin und andere Rüstungsgüter enthalten.

In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen im Weißen Haus unterstrichen die USA und die Ukraine ihren anhaltenden Widerstand gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die beinahe fertiggestellte Pipeline - die unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern soll - sei "eine Bedrohung für die Energiesicherheit Europas". Die USA sicherten zu, sich dafür einzusetzen, dass die Ukraine Transitland für russisches Gas bleibe. Dafür will sich - nach einer kürzlich erfolgten Einigung mit den USA in dem Streit um das Projekt - auch Deutschland engagieren. Die Ukraine ist auf die Einnahmen aus der Durchleitung angewiesen.