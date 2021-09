Charity-Golfturnier in Kitzbühel: Spendenfreude trotz Corona

Die Mitglieder des VST sind bereit für das heurige Charity-Golfturnier am kommenden Wochenende in Kitzbühel.

Kitzbühel – Vor nun zwanzig Jahren erfolgte der Abschlag zum ersten Charity-Golfturnier des Vertreterstammtisch Kitzbühel, kurz VST genannt. Damals konnten sich die Mitglieder noch nicht vorstellen, wie sich dieses Turnier entwickeln würde. Inzwischen ist das Charity-Golfturnier alljährlich im September ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender. Geblieben ist die Idee hinter dem Turnier. Alle Einnahmen sollen 1:1 hilfsbedürftigen Menschen in der Region Kitzbühel zugutekommen. „Das begann alles sehr klein, dass sich das Turnier und der Verein so entwickeln, hätten wir uns damals nicht mal erträumen lassen“, schildert VST-Präsidenten Fidji Fiala.

Diese Idee schien von Anfang an Spender und Unterstützer zu begeistern, inzwischen kann sich der Verein auf 150 Sponsoren verlassen. Ebenso regelmäßig, wie die Veranstaltung durchgeführt wurde, erzielte der VST Spendenrekorde. Selbst im Vorjahr wurde das Turnier durchgezogen und endete mit einem erneuten Spendenrekord. „Wir haben bewusst am Turnier festgehalten und wollten zeigen, dass es trotz oder vielleicht gerade durch Corona Menschen gibt, die dringend Hilfe brauchen“, sagt Fiala. Im Jahr 2020 konnten nicht weniger als 335.000 Euro an Spenden erspielt werden, und so war es trotz Corona das erfolgreichste Jahr des VST seit dessen Bestehen.