Werwölfe, Dämonen und eine Aufforderung zum Mord am Innsbrucker Landesgericht

Wegen einer im Mai dieses Jahres auf der Internet-Plattform Telegram geteilten Nachricht musste sich eine 55-Jährige gestern am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Vorgeworfen wurde der Reinigungskraft aus dem Unterland, damit zum Mord aufgefordert zu haben. In der Botschaft heißt es, Michael Bonvalot sei zu finden. Zusatz: „Und bringts erm um.“ Der freischaffende Journalist und Blogger aus Wien ist besonders in gewissen Gruppen von Corona-Leugnern und Pandemie-Maßnahmen-Gegnern verhasst, da er unter anderem über deren Radikalisierung recherchiert hat.