Zurückgestellt: Wirtschaft lehnt Bodengesetz ab und will Nachverhandlungen

Innsbruck – Bei der Reform des Grundverkehrsgesetzes, das den Erwerb und die Veräußerung von Immobilien in Tirol regelt, kommt es jetzt zu Verzögerungen. Die Wirtschaft meldet Bedenken an, am Montag gab es eine Verhandlungsrunde zwischen dem zuständigen Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser. Außer Streit steht weitgehend, dass es bei den Freizeitwohnsitzen ein teilweises Verbot geben wird, im landwirtschaftlichen Grundverkehr werden die Richtlinien bei der Neueinsteigerregelung für die Bewirtschaftung von Bauernhöfen enger gefasst.