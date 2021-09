Vermeintlicher Paragleiter-Unfall in Zirl entpuppte sich als sichtbares Zeichen für den Wolf

Großes Transparent „Pro Wolf" in der Martinswand oberhalb von Zirl.

Zirl – In der Zirler Martinswand im Bereich der Kaiser-Max-Grotte haben gestern Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken ein riesiges Banner entrollt, um gegen den geplanten Abschuss von Wölfen in Tirol zu demonstrieren. In der Annahme, es hätte sich ein Unfall mit einem Paragleiter ereignet, verständigten Augenzeugen die Leitstelle. Der alarmierte Rettungshubschrauber kehrte schließlich unverrichteter Dinge zum Heliport zurück.